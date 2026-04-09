Mateta: "Ho sognato di segnare questo gol a lungo. Ora dobbiamo completare l'opera in Italia"
Mancava da tanto tempo in campo Jean Phillippe Mateta, che ha trovato il modo di lasciare il segno nel match contro la Fiorentina, realizzando il rigore dell'1-0.
“Che notte! Ho sognato di segnare questo gol a lungo - sono le sue parole - ora ce l'ho fatta e sono davvero felice”.
E poi: "Era da tanto che non giocavo, sono felicissimo anche perché il mio compagno (Mitchell, ndr) ha segnato. E i tifosi mi conoscono, sanno che continuo sempre a lavorare forte, che sono qua. E ora speriamo di concludere al meglio l'opera in Italia".
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