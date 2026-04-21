Aspettando Commisso: gli orizzonti della Fiorentina tracciati dal presidente. Le ambizioni e le risorse da affidare al diesse
Che Fiorentina vedremo nel prossimo futuro? Ci sono tante questioni che devono essere affrontate dalla società e dalla proprietà, a cominciare dalla posizione di Vanoli che continua a restare sospesa.
En attendant Commisso
A decidere il destino del tecnico sarà naturalmente il direttore sportivo Fabio Paratici chiamato a dare la propria impronta sulla nuova Fiorentina. Ma in questo senso, si legge sul Corriere Fiorentino, molto dipenderà però anche dalle ambizioni e dalle risorse che la società deciderà di mettere a disposizione del proprio diesse. Siamo tutti in attesa che il presidente, Joseph Commisso, torni a palesarsi per tracciare gli orizzonti.
Cambiamenti importanti
La Fiorentina ha bisogno di cambiamenti importanti e non solo di ritocchi, specialmente se l’obiettivo dovesse essere il ritorno immediato in una competizione europea.