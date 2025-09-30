L’ex difensore viola Alberto Malusci, di recente ospite anche di Fiorentinanews.com , ha parlato a Toscana TV, mostrando varie perplessità dopo lo scialbo pareggio della Fiorentina a Pisa.

‘Pioli sa dove sono i problemi ma i giocatori…”

“Brutta partita, da vedere e da commentare, la Fiorentina ha creato poco e niente, mentre il Pisa recrimina anche per qualche decisione arbitrale. Il Pisa è solido, ben messo in campo, la Fiorentina invece è in difficoltà, soprattutto sul piano mentale. Non riesco a credere che un allenatore importante come Pioli non capisca la situazione della Fiorentina: sa dove sono i problemi ma gli interpreti non riescono a venirne fuori. Pioli conosce la piazza, l’ambiente, la cosa più angosciante è che non riesce a tirar fuori ciò che vorrebbe dai giocatori, che sono troppo remissivi”.

‘Tanti calciatori non rendono per quello che sono’

“La Conference League arriva al momento giusto, giocando contro squadre sulla carta abbordabili ci vuole una vittoria, e un successo può essere di guarigione, può rappresentare la svolta. Col Sigma Olomouc bisogna vincere, per dare un segnale in un’annata partita davvero male. Tanti calciatori non stanno rendendo per quello che sono: l’allenatore deve dare un’impronta, ma i giocatori forti devono giocare come sanno fare”.