Carnevali su Alajbegovic: "Ha le caratteristiche che cerchiamo". E il CT bosniaco: "Che affare per entrambi, farà una grande carriera"

Sembra essere molto vicino l'accordo tra Juventus e Bayer Leverkusen per l'acquisto di Kerim Alajbegovic, ala classe 2007 seguito anche dalla Fiorentina. Di lui hanno parlato lo stesso DS della Juventus, Giovanni Carnevali, e il CT della Bosnia Sergej Barbarez.

Le parole di Carnevali

Durante il tour La Stampa, il DS dei bianconeri ha commentato: “Siamo un po' indietro nella trattativa, ma ci stiamo lavorando: è un investimento importante, ma una società come la Juve deve pensare anche al futuro. Lui è un 2007 e ha le caratteristiche che cerchiamo”.

L'elogio di Barbarez

E anche il CT della Bosnia ha speso parole di approvazione: “Sia per lui che per la Juventus è un grande affare: giovane e promettente, ma ha già grandi qualità e ha le caratteristiche per fare una grande carriera. Questo è il suo primo step importante, ma è un grande passo in avanti. I tifosi lo adoreranno per la sicurezza in se stesso, che è un qualcosa di speciale. Naturalmente, oltre alle sue qualità tecniche, è un giocatore che ama il calcio. Molti centrocampisti giocano sulle fasce e gli esterni sfruttano spesso gli spazi al centro. So che sarà eccellente da ala o da trequartista e non vedo davvero l'ora di seguire la sua crescita in Italia", le sue parole raccolte da TuttoJuve.