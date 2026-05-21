Ferrari: "Io e Paratici andiamo negli Stati Uniti. Rinnovi, budget e obiettivi già concordati con Commisso"

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha parlato del rapporto che c'è tra la dirigenza e la proprietà in questo momento.

“Io e Paratici in America”

“Anche a noi farà piacere riavere la proprietà qui - ha detto - ma è stato un anno complicato; la scomparsa di Rocco impone degli obblighi e degli impegni importanti a chi ha raccolto l'eredità. A fine campionato io e Paratici andremo in America, mentre la famiglia Commisso verrà qui all’inizio della nuova stagione anche per festeggiare il centenario. Tutti quanti vorremmo riabbracciarli più presto ma è comprensibile il perché non sia accaduto”.

“Già concordato tutto con la famiglia Commisso”

Poi ha anche aggiunto: “Con la famiglia Commisso abbiamo già fatto il punto della situazione su tutto rinnovi, budget per la prossima stagione e obiettivi”.