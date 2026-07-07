Deciso il nuovo designatore degli arbitri di Serie A e B. Ecco chi prenderà il posto di Rocchi

E' Daniele Orsato il nuovo designatore della CAN A e B. A deciderlo è stato il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, che ha approvato le nuove nomine degli organi tecnici nazionali.

Al posto di Rocchi

L’ex arbitro di Schio prende il posto di Gianluca Rocchi, dimissionario e autosospeso dopo la vicenda giudiziaria che lo vede indagato dalla Procura di Milano.

I ruoli decisi

Ci sarà dunque Orsato alla guida della CAN A e B. Ayroldi guiderà invece la CAN C, mentre Dondarini la CAN D.