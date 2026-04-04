Il raccapricciante retroscena azzurro: il gruppo voleva un premio qualificazione. No di Gattuso e clima pesante
Fallita la terza qualificazione di fila al Mondiale, saltato quasi l'intero organigramma a livello Figc, stanno saltando fuori diversi retroscena, tra cui quello raccapricciante relativo ad una richiesta emersa dal gruppo azzurro, subito prima della decisiva finale play-off con la Bosnia. Alcuni elementi del gruppo, i senatori secondo Repubblica, avrebbero chiesto se era previsto un premio da parte della Figc, in caso di qualificazione.
Si parlava di circa 300.000 euro, da dividere per i 28 convocati: poco più di 10.000 euro a testa in sostanza. Una richiesta sulla quale il ct Gattuso si è irrigidito, invitando a pensare prima al risultato. Secondo il quotidiano quindi, il clima si sarebbe appesantito nello spogliatoio.
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