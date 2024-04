Malusci: "Da quando sono cominciate le voci su Italiano, la squadra ha iniziato a steccare. Per il prossimo anno mi piacerebbe vedere Juric a Firenze"

Alberto Malusci, ex viola, ha parlato a Radio Sportiva a poche ore dalla partita di Conference League della Fiorentina contro il Viktoria Plzen:

“La gara di andata è stata noiosa. Una squadra fisica e rocciosa, difficile da penetrare. Stasera ci vorrà la miglior Fiorentina. I Viola devon esser più veloci nel giro palla, più bravi e concreti dell'andata”.

"Io ho fiducia, ma da quando ci sono i rumours su Italiano, sarà un caso, ma la squadra ha cominciato a steccare. La Fiorentina si deve compattare, sia squadra che ambiente, bisogna essere un corpo unico. Dall'avvento di Italiano solo Vlahovic ha segnato, poi gli altri hanno fatto fatica. La squadra di Italiano non ha valorizzato le nostre punte".

Sull'allenatore del futuro: "Nomi come Gilardino e Palladino si devono ancora affermare. Sarri sarebbe un uomo importante, che metterebbe a piacere tutti. A me piacerebbe un nome che non si è fatto, Juric. Un allenatore diretto e che fa rendere i giocatori".