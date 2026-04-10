La Nazione: Viola flop, trappola di Crystal(lo)
La Nazione in edicola questa mattina dedica ampio spazio alla sconfitta della Fiorentina contro il Crystal Palace. In prima pagine il QS intitola in modo ironico: “British lesson, tutti bocciati”.
Pagine 2-3
Nelle pagine interne il quotidiano fiorentino continua la propria analisi: “Viola flop, trappola di Crystal(lo)” e ancora “Doppio Palace in 5 minuti. E ora per l'Europa serve un'impresa”.
Pagine 4-5
La Nazione prosegue nella disamina dell'ennesima sconfitta stagionale della Fiorentina, soffermandosi sulle parole di Vanoli e sulla prestazione di Gudmundsson: “La disamina di Vanoli; decisii gli episodi. Due reti evitabili” e poi sull'attaccante islandese “Gud, ennesima delusione. L'attesa infinita di Albert”.
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