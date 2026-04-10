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La Nazione: Viola flop, trappola di Crystal(lo)

Redazione /
La Nazione

La Nazione in edicola questa mattina dedica ampio spazio alla sconfitta della Fiorentina contro il Crystal Palace. In prima pagine il QS intitola in modo ironico: “British lesson, tutti bocciati”. 

Pagine 2-3 

Nelle pagine interne il quotidiano fiorentino continua la propria analisi: “Viola flop, trappola di Crystal(lo)” e ancora “Doppio Palace in 5 minuti. E ora per l'Europa serve un'impresa”. 

Pagine 4-5

La Nazione prosegue nella disamina dell'ennesima sconfitta stagionale della Fiorentina, soffermandosi sulle parole di Vanoli e sulla prestazione di Gudmundsson: “La disamina di Vanoli; decisii gli episodi. Due reti evitabili” e poi sull'attaccante islandese “Gud, ennesima delusione. L'attesa infinita di Albert”. 

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