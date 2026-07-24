UFFICIALE: Un terzino della Fiorentina sale di categoria. Giocherà in Campania

Il difensore classe 2005 Giulio Scuderi, terzino sinistro della Fiorentina è un nuovo calciatore della Juve Stabia, adesso è ufficiale. Lo comunica il club campano che lo ha prelevato dalla Fiorentina dove era arrivato nel 2023 per giocare nel settore giovanile. Scuderi, dopo l'esperienza positiva all'Alcione Milano, sale di categoria e passa dalla C alla B.

Il comunicato della Juve Stabia

“La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto un accordo con l’ACF Fiorentina per l’acquisizione, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e opzione di controriscatto in favore del club viola, del difensore Giulio Scuderi, che ha sottoscritto un contratto con la società gialloblù fino al 30 giugno 2027. Nato a Roma il 9 dicembre 2005, Scuderi è cresciuto nel settore giovanile del Trastevere prima di trasferirsi alla Fiorentina, con cui ha conquistato la Coppa Italia Primavera nella stagione 2023/24. Nella stagione 2022/23 ha fatto il suo esordio in Serie D con la maglia del Trastevere, collezionando 8 presenze. Nell’ultima annata ha vestito la maglia dell’Alcione Milano in Serie C, disputando 32 partite e mettendo a referto 1 gol e 1 assist”.

Le prime parole in gialloblù di Scuderi

”Sono entusiasta di cominciare questa avventura, arrivo con grande determinazione.Ringrazio il mister, la società e il direttore per la fiducia. Non vedo l’ora di scendere in campo e gioire con i tifosi allo stadio.”