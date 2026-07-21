Nuova esperienza in prestito per Scuderi, questa volta in Serie B: i dettagli

È tempo di una nuova avventura per Giulio Scuderi, terzino classe 2005 di proprietà della Fiorentina e protagonista nelle scorse stagioni con la Primavera di Galloppa, di cui era una vera e propria colonna.

Fatta per il prestito alla Juve Stabia

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio, è infatti tutto fatto per il passaggio di Scuderi alla Juve Stabia, militante in Serie B : il club campano si aggiudica le prestazioni classe 2005 con un prestito con diritto di riscatto.

Niente ritorno in Serie C

Scuderi viene da un anno in prestito all'Alcione Milano, club di Serie C in cui sembrava vicino a ritornare in questa sessione di calciomercato. Ora per lui, invece, pronta un'esperienza in cadetteria.