Spalletti sorride in vista della Fiorentina: tre calciatori recuperano e saranno regolarmente convocati

Con l'ufficializzazione della disputa di Juventus-Fiorentina domenica alle 12, i bianconeri accelerano i preparativi per una partita che per loro sarà decisiva nell'ottica della corsa Champions. Stando alle ultime notizie provenienti dall'ambiente, Spalletti si presenterà alla sfida con delle buone notizie rispetto ai giorni scorsi.

Tre recuperi importanti

Come conferma Sky Sport infatti Thuram, Kelly e Kalulu, pur lavorando a parte, appaiono in netto miglioramento e saranno regolarmente convocati per la partita con la Fiorentina. Da capire il loro minutaggio, specialmente per quanto riguarda Thuram: non dovesse farcela dall'inizio, al suo posto giocherà Koopmeiners.