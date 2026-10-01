Pruzzo: "In casa Genoa c'è convinzione di battere la Fiorentina. Sono scettico su Pellegrino, credo che Beto..."

L’ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha parlato a Lady Radio, spaziando dalla prossima sfida contro il Genoa al dualismo Pellegrino-Beto per l'attacco viola.

‘A Genova pensano di poter battere la Fiorentina'

“In casa Genoa pensano di fare 6 punti nelle prossime tre gare, e giocheranno contro Fiorentina in casa, Roma all’Olimpico e Venezia in casa. Il Grifone è partito malissimo ma c’è convinzione che la squadra possa migliorare e che la Fiorentina non sia ancora in grado di dare continuità, quindi di poter vincere coi viola potendo sfruttare la spinta di Marassi. Chi tra Atta e Gonçalves? I grandi giocatori si adattano a tutti gli schemi, ma non vedo molto adatto nessuno dei due da mezzala. Atta ad Udine poteva giocare libero".

‘Beto manca ancora di lucidità, ma poi Vanoli…’

“Pellegrino? Rimango scettico su questo calciatore, che ha dei limiti per essere un centravanti completo. Dovrebbe avere più capacità di giocare con la squadra, è forte sulle palle alte ma la Fiorentina non crossa quasi mai. Merita fiducia perché dà tutto e lavora duro, pesantemente. Quando Beto sarà in condizione ottimale, Vanoli avrà una scelta da fare, a seconda dei casi. Beto tecnicamente mi dà l'impressione di essere più capace in area di rigore, di capire come muoversi e dove andare, ma ora gli manca lucidità”.