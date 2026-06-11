Con Aquilani in Primavera a Firenze, poi al Catanzaro e ora... al Sassuolo? I neroverdi ci provano per un ex viola, e la Fiorentina...

Come riporta Sky Sport, ci sarebbe anche il nome di Costantino Favasuli nella lista dei desideri del Sassuolo.

Legame con Aquilani

La società neroverde vuole regalare ad Aquilani un giocatore che lo ha seguito sia nella sua esperienza alla Fiorentina Primavera che in questo anno ultimo al Catanzaro, facendo vedere buonissime cose.

Clausola

La Fiorentina lo ha lasciato andare a titolo definitivo la scorsa estate, ma tenendosi una percentuale sulla futura rivendita del 50%, che qualcuno aveva ipotizzato potesse servire anche per riportarlo in viola. Ma intanto il Sassuolo fa sul serio per Favasuli.