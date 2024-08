Gilardino: "Gudmundsson alla Fiorentina? Spero di sentire queste voci fino al 1 settembre e che resti con noi. Ora ha un problema fisico..."

Albert Gudmundsson-Fiorentina, a distanza di pochi mesi rispetto a quanto accaduto nel corso del mercato invernale, ecco che il nome dell'islandese ritorna a risuonare dalle parti del Viola Park.

“Spero che resti con noi”

E l'allenatore del Genoa, Alberto Gilardino, si ritrova ad essere in apprensioni per le sorti del proprio attaccante: “Spero di sentire queste voci fino al 1 settembre e che poi lui resti con noi - le sue dichiarazioni sono riporta da Il Secolo XIX - L'ho ripetuto tante volte. Ci sono situazioni da valutare a livello societario e personale del giocatore”.

“Ora è fermo”

Poi ha aggiunto: "Ora è fermo, spero di riaverlo e sono certo che appena rivestirà la maglia del Genoa farà grandi cose come sempre. Non sono un veggente, non so cosa accadrà tra 7-10 giorni ma ci auguriamo di restare così con qualcuno che venga a completare la rosa".

Scendendo più nello specifico, Gilardino ha sottolineato: "Gud ha un problemino la settimana prossima potrebbe tornare a correre e andare in panchina in Coppa".