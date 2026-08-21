UFFICIALE: Fortini via, va a fare compagnia a Comuzzo

Adesso è ufficiale, Niccolò Fortini è un nuovo giocatore del Torino.

L'annuncio

“Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver acquisito dall'ACF Fiorentina, a titolo oneroso e temporaneo con opzione per l'acquisto definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Niccolò Fortini”.

Uno più nove

Il club granata, che aveva già nelle sue fila un altro giocatore prestato dalla Fiorentina, Pietro Comuzzo, verserà ai viola un milione di euro per l'esterno. Eventualmente per il riscatto dovrà invece pagare nove milioni di euro alla fine di questa stagione. Ma è un diritto e non un obbligo.