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Fortini: ecco quanto versa il Torino nelle casse della Fiorentina. Il maxi rinnovo di contratto

Claudio Tirinnanzi /
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Quello di oggi è il giorno del passaggio di Niccolò Fortini dalla Fiorentina al Torino

La formula sarà quella del prestito con il diritto di riscatto annesso, ovvero la stessa già utilizzata per il passaggio in granata di un altro giocatore viola: Pietro Comuzzo

Un milione di euro

E' questa la cifra che verserà il Toro subito alla Fiorentina per il prestito oneroso del poliedrico esterno: oggi visite mediche. Mentre per il riscatto, che come detto non sarà obbligatorio, saranno necessari altri 9 milioni di euro

Maxi rinnovo

Il tutto mentre lo stesso Fortini, un po' a sorpresa a dire il vero, ha rinnovato il suo contratto con i gigliati, ma non per una sola stagione, bensì fino al 2030. Segno che la Fiorentina non ha tutta questa fretta di perderlo di vista.  

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