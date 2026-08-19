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Rinnovo e addio, Fortini ad un passo dal Torino. Ecco le cifre e la formula dell'affare

Redazione /
Niccolò Fortini
Niccolò Fortini. Foto: Vicario/Fiorentinanews.com
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Niccolò Fortini è ad un passo dal Torino. Il giovane esterno è in procinto di abbandonare Firenze dopo una sola annata passata in maglia viola. 

Il prezzo e la formula

La Fiorentina, messa alle strette dalla volontà di non rinnovare del calciatore, ha trovato l'accordo con la società granata. Fortini approda all'ombra della Mola in prestito oneroso (500 mila euro) con il diritto di riscatto fissato a 9,5 milioni. 

Il rinnovo

Vista la formula del prestito, Fortini dovrà rinnovare il contratto in scadenza a giugno 20207 prima di andare a Torino. Secondo quanto riporta Sky Sport l'accordo sarà prolungato fino al 2030.

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