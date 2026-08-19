Dodô-Nottingham, tutto pronto? Glasner: "Abbiamo nuovi acquisti in cantiere, diciamo così"

Dalla rivoluzione estiva sulla fascia destra, la Fiorentina aveva reso chiarissime le proprie intenzioni. Per il terzino Dodô, insomma, non c'era più spazio. Per settimane si sono affacciati alcuni club, principalmente italiani, senza mai presentare un'offerta ufficiale ai viola. Poi nelle ultime ore si è mosso rapidamente il Nottingham Forest.

Dodô-Nottingham, è tutto pronto

Sembra ormai tutto pronto per l'addio del brasiliano, con le valigie in mano destinazione Inghilterra. E la conferma diretta potrebbe averla data direttamente l'allenatore del Nottingham, Oliver Glasner (ex Crystal Palace).

E la conferma… la dà Glasner

Novità su Dodô? “Abbiamo due o tre nuovi acquisti in cantiere, diciamo così. In ogni caso, nelle trattative di mercato, i club coinvolti sono sempre due. In più ci sono il calciatore stesso e l'agente. Quando tutte le parti raggiungeranno un accordo, arriveranno altri giocatori”.