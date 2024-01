Castrovilli e i dialoghi con la Fiorentina...che non sono mai ripresi. Bologna e Napoli provano ad approfittarne

Che futuro attende Gaetano Castrovilli? I dialoghi per tentare di estendere al fotofinish un contratto con la Fiorentina che scadrà tra meno di sei mesi non sono mai ripresi.

Ci provano Bologna e Napoli

Tra una settimana il giocatore sarà libero di accordarsi con chi vuole, in particolare con il Bologna o con il Napoli, i club che, fa sapere La Nazione, per ora hanno contattato l’entourage del giocatore.

Reintegrarlo nel gruppo? Non sembra una priorità

La priorità della Fiorentina non sembra quella di reintegrare nel gruppo un elemento che ha nelle gambe appena un paio di allenamenti completi e non rappresenta un pilastro su cui costruire il progetto tecnico dei prossimi anni. E questo anche se ieri, il direttore generale Joe Barone lo ha indicato come uno degli elementi che sono in odore di recupero.