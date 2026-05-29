Il Monza rischia con il Catanzaro ma torna in Serie A: scatta l'obbligo di riscatto per un difensore di proprietà della Fiorentina

La terza squadra a tornare in Serie A, dopo Venezia e Frosinone, è ufficialmente il Monza, che era retrocesso in Serie B la scorsa stagione. I brianzoli perdono in casa per 2-0 contro il Catanzaro allenato da Alberto Aquilani, ma grazie allo stesso risultato maturato in Calabria pochi giorni fa e al migliore piazzamento in classifica è la squadra guidata da Paolo Bianco a conquistare l'accesso alla massima serie.

La cronaca della gara

Il Catanzaro segna l'1-0 al 40' con il colpo di testa di Fellipe Jack, mentre al 78' è Frosinini a svettare di testa per il gol del 2-0. Negli ultimi minuti la squadra calabrese prova il tutto per tutto per siglare il terzo gol che garantirebbe la Serie A, senza però trovarlo; alla fine è il Monza a festeggiare.

E Lucchesi diventa ufficialmente del Monza

Per il Monza si attiva anche il riscatto obbligatorio del difensore di proprietà della Fiorentina Lorenzo Lucchesi. Le condizioni dell'accordo erano infatti legate al ritorno dei brianzoli in Serie A.