Braschi è il piu richiesto dalla Serie B: ci sono almeno 4 club sul centravanti viola

Reduce dalla vittoria dello Scudetto con la Primavera della Fiorentina, il centravanti viola Riccardo Braschi, come ormai emerso dai primi giorni di ritiro, non si sta allenando con la Prima Squadra al Viola Park.

In uscita

Il classe 2006 è infatti in uscita da Firenze, alla ricerca della prima esperienza tra i grandi dove testare se stesso e capire il suo reale valore.

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E l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport ha cercato di far luce sul suo futuro, sottolineando come sul giovane centravanti ci sia l'interesse di svariati club di Serie B. Braschi è infatti nel mirino di almeno 4 squadre: non c’è solamente il Padova, così come l’Avellino che si era mosso nelle scorse settimane ed il Modena del suo ex allenatore Daniele Galloppa. In queste ultime ore ci starebbe provando anche il Catanzaro.