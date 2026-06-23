Prandelli: "La Fiorentina deve puntare al quarto posto, il tifoso deve pensare in grande. Diamo fiducia a Paratici, Ferrari e Commisso"

Che prospettive può avere la Fiorentina nella prossima stagione? Per l'ex allenatore viola, Cesare Prandelli, i sostenitori della squadra gigliata devono pensare in grande.

Quarto posto

“Essendo tifoso - ha detto Prandelli a Intoscana.it - già penso che la prossima stagione sarà meravigliosa e dobbiamo puntare al quarto posto. Perché Firenze è così, ti coinvolge, non puoi vivere pensando ci salviamo alle ultime due giornate”.

“Fiducia alle persone al comando”

E poi: “Abbiamo tre persone al comando, Paratici, Ferrari e Commisso: diamogli fiducia, perché sono persone di calcio e persone perbene, serie. Il tifoso della Fiorentina deve sognare, si deve svegliare e sognare di vincere qualcosa”.