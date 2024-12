La Fiorentina Under 16 frena e perde contro il Catanzaro penultimo. Il bilancio della classifica viola al termine del girone d'andata

Per la Fiorentina Under 16 è finito il girone d'andata. Purtroppo per i giovani viola, con una sconfitta: i ragazzi di mister Mattia Balestracci perdono in casa contro il Catanzaro ancora penultimo in classifica. Succede tutto nel primo tempo: vantaggio viola con Faye, poi D'Ippolito e Zangari rimontano. Padroni di casa che chiudono anche in dieci.

La classifica della Fiorentina Under 16 a metà campionato

Al termine del girone d'andata la Fiorentina è quinta, adesso scavalcata dal Bari. Buon margine sulla zona playoff, ancora 6 punti di vantaggio, mentre sembrano già irraggiungibili i primi due posti occupati da un imbattibile Empoli e dalla Roma.