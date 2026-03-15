Sammarco sulla salvezza: "Siamo ancora in ballo. Serve concentrarsi una partita alla volta e poi vedere cosa fanno le altre"

L'Hellas Verona è in questo momento in campo contro il Genoa, per una sfida fondamentale in chiave salvezza. I gialloblù per provare una rimonta insperata, il Grifone per mettere un mattoncino importantissimo, quasi definitivo.

Le parole di Sammarco

Nel pre partita ha parlato Sammarco, allenatore degli scaligeri: "Avere fiducia nei propri mezzi è fondamentale e dobbiamo avere anche tanto coraggio contro un avversario che sta facendo bene".

Sulla salvezza

“Siamo ancora in ballo, noi ci dobbiamo concentrare una partita alla volta e poi dobbiamo vedere cosa fanno le altre. Ma tutto passa anche e soprattutto da ciò che faremo noi”.