Ancora assente il numero uno nerazzurro a San Siro. Zhang non assisterà a Inter-Fiorentina

Il presidente nerazzurro Steven Zhang non sarà presente questa sera a San Siro per la partita della sua Inter contro la Fiorentina. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport, che afferma come questa sarà l’ultima gara senza il numero uno nerazzurro.

Il proprietario cinese dei meneghini rientrerà a Milano in tempo per il derby con il Milan dopo il rientro dalla sosta per le Nazionali. Da capire se invece il presidente gigliato Rocco Commisso assisterà in diretta al big match di questo pomeriggio.