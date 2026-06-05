UFFICIALE: Iraola è solo lontanissima suggestione per la Fiorentina. Ecco dove ha firmato

C'è stato un periodo, appena terminato il campionato, nel quale alla Fiorentina è stato accostato il nome di Andoni Iraola. Pare, addirittura, che ci sia stato un timido tentativo di Fabio Paratici, ricevendo come risposta un “no” secco. Alla fine è stata solo una suggestione, anche poco realistica, perché le ambizioni del tecnico basco si misureranno a livelli molto più alti di quello del club viola.

Iraola-Fiorentina? Fantasie

Ci avevano provato anche il Milan e un club inglese, il Crystal Palace fresco vincitore della Conference League (nonché la squadra che ha buttato fuori la Fiorentina ai quarti). La proposta -soprattutto economica- era allettante, ma poi il Liverpool ha scelto di separarsi con Arne Slot dopo due stagioni. E la trattativa è stata lampo.

La nuova destinazione del tecnico

Dunque Andoni Iraola è il nuovo allenatore del Liverpool. I Reds hanno già ufficializzato l'unione con il tecnico, che continuerà a sedere su una panchina di Premier.