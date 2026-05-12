Galbiati: “Kean il primo da cedere, Paratici sta ristrutturando la Fiorentina... ma non è come cancellare una lavagna”

Intervenuto a Toscana TV, l'ex difensore viola Roberto Galbiati si è soffermato sul lavoro del ds della Fiorentina Fabio Paratici e non le ha mandate a dire a Moise Kean.

‘Diamo tempo a Paratici’

“Paratici sta ristrutturando la Fiorentina e bisogna dargli un po’ di tempo, non è come cancellare una lavagna. Paratici ha una linea e sa cosa fare, a cominciare da chi va mandato via, prima di costruire la squadra, da allenatore a giocatori”.

‘Kean ha pensato a se stesso quando gli è servito, ma poi…’

“Il primo da mandare via è Kean, perché è il più rappresentativo, guadagna più di tutti, e nei momenti culminanti non si è mai presentato, mentre pensa a se stesso quando gli serve. Lo scorso anno ha avuto dalla Fiorentina un trattamento super privilegiato. E di calciatori per fare mercato in questo momento non ce ne sono poi molti…”.