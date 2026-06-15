Borja Valero: "Ounahi può giocare in diversi ruoli in mezzo al campo. Grosso si dovrà anche adattare a chi avrà in rosa"

L'ex centrocampista della Fiorentina Borja Valero ha parlato a Radio Bruno, intervenendo su alcuni profili che interessano alla società viola e non solo, tra questi anche quello di Azzedine Ounahi, marocchino del Girona.

Su Ounahi

“Ounahi è una mezzala naturale in un centrocampo a tre, ma può giocare anche in una mediana a due, come ha dimostrato con il Marocco. È un giocatore di qualità che può contribuire alla costruzione del gioco. Molto dipenderà dalle scelte di Paratici sul centrocampo, mentre Grosso dovrà adattare le proprie idee ai giocatori che avrà a disposizione”.

Sugli altri

"Fagioli lo vedrei bene da mezzala, affiancato da un regista capace di gestire il palleggio. Su Richardson, invece, ho avuto qualche dubbio: spesso è sembrato poco coinvolto nelle partite e probabilmente anche per questo non è riuscito a trovare continuità alla Fiorentina».