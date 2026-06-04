Borja Valero: "Per la Fiorentina ho detto no al Fenerbahçe e alla Cina. In tanti mi chiedono di fare il sindaco di Firenze"

Una storia importante quella di Borja Valero con Firenze e la Fiorentina.

“Macia mi ha convinto”

L'ex centrocampista, intervistato da La Gazzetta dello Sport, ha raccontato come tutto è nato: “Chi mi ha convinto a venire in viola? Eduardo Macia, il dt spagnolo che lavorava con Pradé. Venivo da due anni molto buoni a livello personale e non volevo lasciare il Villarreal. Avevo un'offerta dal Fenerbahçe che faceva la Champions e puntava allo scudetto, la Fiorentina invece lottava per la salvezza. Mi convinse il progetto e quella scelta mi ha cambiato la vita”.

“Con il Sassuolo un tifoso…”

E poi: "II 4-2 sulla Juventus resta un momento indimenticabile. A Sassuolo un tifoso mise uno striscione con la mia faccia e la fascia tricolore: così sono diventato "sindaco". Chi viene eletto sa che deve condividere la carica con me. In tanti mi chiedono di candidarmi... Per la Fiorentina ho detto no alla Cina, ma non giudico nessuno. In Inghilterra da giovane andai per soldi e non mi vergogno a dirlo".