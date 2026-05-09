Sta per andare in scena il clamoroso ritorno di Mourinho al Real, con buona pace della Fiorentina

C'era chi aveva ipotizzato una pazza idea Mourinho qualche settimana fa, mettendo insieme la voglia di Paratici di pescare a livello internazionale per la panchina della Fiorentina e il poco entusiasmo verso Vanoli. Lo Special One è attualmente alla guida del Benfica e dovrebbe separarsi dal club di Lisbona a fine stagione ma per un clamoroso ritorno al Real Madrid.

I Blancos stanno imbastendo l'affare per il ritorno del portoghese, a distanza di 13 anni: tutto nelle mani del patron Florentino Perez, come specificato da Fabrizio Romano. Chiaro che in questo senso, l'opzione per la Fiorentina cessi di esistere ancor prima di svilupparsi.