Vanoli: "La bonta del mio lavoro è rispecchiata dai numeri, si sono visti i nostri valori. Kean? Abbiamo proseguito nel recupero"

Il tecnico della Fiorentina Paolo Vanoli è stato intervistato da DAZN prima della gara contro l'Atalanta: "Abbiamo fatto un girone di ritorno importante che rispecchia i nostri valori. La salvezza è importante, la bontà del mio lavoro è rispecchiato dai numeri. Abbiamo fatto tutto insieme ad un gruppo che nonostante i primi errori si è comportato da uomini, anche nell'ultima partita con la Juve che sapevamo quanto valeva per i tifosi".

Sui centrocampisti

Poi ha proseguito: “La mia storia dimostra che io cerco un gruppo. I centrocampisti si devono inserire in area, Mandragora ha fatto il record di gol, Ndour è cresciuto, Brescianini ha dato mano, senza dimenticare Fagioli”.

Su Kean

E su Kean ha dichiarato: "Mi dispiace non aver avuto però Moise Kean che abbiamo provato a recuperare ma raggiunta la salvezza abbiamo proseguito nel programma di recupero".