Proc. Vanoli: "Ha fatto veramente un miracolo. Fiorentina? Operazione d'urgenza, poi ha raggiunto una media da Europa"

Stasera c'è Fiorentina-Atalanta e potrebbe essere l'ultima partita di Paolo Vanoli sulla panchina viola. Ci sono ancora possibilità e incertezze in merito alla sua eventuale conferma. Di lui ha parlato il suo agente, Andrea D'Amico, a Radio Kiss Kiss.

“Vanoli ha fatto veramente un miracolo”

“Quest’anno Vanoli ha fatto veramente un miracolo a Firenze. Intanto c’è da considerare che è stato al lavoro cinque-sei mesi. È stata più un’operazione d’urgenza che altro. In ogni caso, nessuna squadra in Italia si era mai salvata con undici partite senza vittorie all’inizio. E poi 35 punti in 20 partite dal 3 gennaio ad oggi sono una linea di marcia da coppe europee”.

“Cambiamento mentale e fisico per un gruppo al limite”

“La cosa migliore fatta è stata proprio il cambiamento mentale, fisico e tecnico di un gruppo che era veramente al limite come la Fiorentina. Anche in Europa, in ogni caso, è arrivata ai quarti di Conference…”.