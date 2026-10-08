Scenario ribaltato... grazie a Spalletti: Nico Gonzalez ora è pronto a rinnovare con la Juventus

Il ritorno dell’ex Fiorentina Nico Gonzalez alla Juventus ha assunto rapidamente contorni diversi rispetto a quelli che sembravano delinearsi al termine della scorsa stagione. Dopo l’esperienza in prestito all’Atletico Madrid, l’attaccante argentino ex viola è rientrato a Torino con una nuova mentalità e con la voglia di riconquistare un ruolo importante in bianconero. A spingere in questa direzione è stato soprattutto Luciano Spalletti, che ha creduto fin da subito nelle qualità dell’argentino, tanto da fare di tutto per convincerlo a rimanere alla Juventus anche durante il Mondiale.

Accordo già pronto

I dirigente bianconeri Giovanni Carnevali e Ricky Massara hanno scelto di premiare il nuovo percorso intrapreso da Gonzalez con il rinnovo del contratto. L’accordo è già stato deciso e la firma è attesa nei prossimi giorni: il club ha scelto di confermare pienamente la propria fiducia nell’argentino.

Decisivo Spalletti

Il futuro di Gonzalez sembrava poter essere lontano da Torino… invece con l’arrivo di Spalletti è cambiato lo scenario, il giocatore si è convinto a restare, dando nuova linfa al suo percorso in bianconero. La Juventus, dal canto suo, ha deciso di blindarlo e di renderlo parte integrante del progetto anche per gli anni a venire.