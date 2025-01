Lo Monaco: "Gudmundsson gioca fuori ruolo, Colpani è un ectoplasma. Ma Palladino cosa voleva dimostrare a tenerlo in campo novanta minuti?"

Il dirigente sportivo Pietro Lo Monaco è intervenuto a Lady Radio per parlare delle ultime vicende di casa Fiorentina: “Domenica ero allo stadio e ho visto una squadra in grande confusione, con calciatori che non stanno dando quello che dovrebbero sulla base delle loro qualità. Colpani è un ectoplasma, Gudmundsson pesticcia, ma il primo ad essere confuso è Palladino. Non so cosa voleva dimostrare tenendo in campo Colpani novanta minuti”.

“La Fiorentina ha anche un problema tattico”

Poi ha aggiunto: “A me il progetto della Fiorentina piace, ci sono tanti ragazzi bravi da Comuzzo a Martinelli passando per Amatucci che sono garanzia di programmazione. La Fiorentina non è quella delle otto vittorie ma nemmeno questa, adesso c'è confusione ma bisogna affrontarla e superarla credendo nel proprio progetto e gestendo bene le cose. Vedo inoltre dei problemi tattici, mettere Gudmundsson vicino a Kean soffoca l'attaccante italiano che ha bisogno di stare da solo lassù”.