Prima trasferta e prime limitazioni per i tifosi della Fiorentina. Le misure per una partita a rischio
La Fiorentina giocherà la sua prima partita di campionato in trasferta, esattamente all'Olimpico dove farà visita alla Roma.
E per questa gara che presenta profili di rischio dal punto di vista dell'ordine pubblico, sono state decise delle limitazioni all'indirizzo dei sostenitori viola.
Solo settore ospiti e se…
Sarà permessa la vendita dei tagliandi per i residenti nella Provincia di Firenze, ma esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programına di fidelizzazione della società sportiva "ACF Fiorentina".
Altre misure
Altre misure di sicurezza adottate prevedono l'implementazione del servizio di stewarding, il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da specifiche disposizioni di settore.
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