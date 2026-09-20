Da cavallo matto a terzino più inquadrato ed arma in più davanti: Vanoli ha tolto le briglie ad Alex Jimenez

L'avvio di stagione di Alex Jimenez era stato un po' in salita, addirittura messo da parte per ripescare un improbabile Dodo. Poi i dubbi contro il Frosinone, anche per la tenuta temperamentale, ma dal ritorno di Vanoli lo spagnolo è diventato titolare, senza se e senza ma. La sua storia già ricca di club ad appena 21 anni, parla di una gestione non così semplice ma il classe 2005 nelle ultime uscite è parso piuttosto sicuro e affidabile.

La rete fortunosa di oggi arriva al culmine di una serie di sovrapposizioni e accompagnamenti, sul lato di Mastantuono. Mentre dal suo lato la Fiorentina non ha mai sofferto, né a Venezia, né oggi dove l'avversario era Noa Lang. E dire che la parte offensiva della difesa è proprio quella di destra.