Massimo Sandrelli, noto e stimato giornalista, è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno per commentare le ultime vicende di casa Fiorentina.

Sul lavoro di Vanoli

Queste le sue parole sul lavoro di Paolo Vanoli: “Penso che Vanoli stia lavorando per trasmettere nuovamente dei concetti alla squadra e per individuare l’assetto migliore in campo. Non è un tecnico che stravolge le proprie convinzioni da un giorno all'altro, ma ritengo che ora abbia imboccato la strada giusta. Questa sosta gli sarà sicuramente utile per far ingranare il gruppo: le difficoltà riscontrate finora sono relative alla ricerca di una precisa tenuta difensiva da parte della squadra”.

Sul prossimo ciclo di gare

Il giornalista ha poi proseguito analizzando il calo nelle prestazioni di Nicolò Fagioli: “Mi sembra evidente non abbia le caratteristiche del regista: Fagioli possiede indubbie doti tecniche, ma è troppo altalenante nel rendimento per poter gestire quella posizione. Questo gruppo deve assolutamente ritrovare compattezza: sulla carta ora la Fiorentina è attesa da un ciclo di gare abbordabili, ma sul campo ogni sfida va conquistata”.