Malagò: "Stadi per Euro 2032? Non svelo nulla, ma ci sono un paio di novità positive. Qualcuno ha promesso che..."

Giovanni Malagò ha rilasciato una breve intervista ai media presenti al ritiro degli azzurri a Coverciano. Il presidente federale ha parlato anche della situazione stadi, un tema che riguarda da vicino Firenze e la Fiorentina.

Messaggio agli azzurri

"Sono discorsi che ho fatto tante volte nella mia vita - ha detto l'ex presidente del CONI - Se c’è qualcosa che penso mi venga riconosciuta, è saper parlare alla pancia e al cuore degli atleti. Ho detto che siamo sulla stessa barca, non su imbarcazioni diverse… Ho parlato di fiducia, di ottimismo, di consapevolezza: non sempre nello sport si raggiungono i risultati che si vogliono, ma è importante essere allegri e spensierati. L’Italia ci guarda, più che mai. Non dobbiamo dimostrare solo una certa fiducia, ma che loro sono al centro di questo discorso”.

Questione Stadi

“Novità sugli stadi? La UEFA ha mandato una missiva alle amministrazioni comunali titolari degli impianti, mentre in qualche città come Torino o Milano ci sono proprietà private. La richiesta era di sapere se ci fosse qualche integrazione rispetto alla documentazione presentata a fine luglio: non svelo nulla, ma ci sono state almeno un paio di novità positive. Qualcuno ha promesso che da qui a fine settembre ci saranno delle integrazioni”.