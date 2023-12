Bocci: "Senza Italiano la Fiorentina avrebbe tanti punti in meno. Ecco cosa serve alla squadra sul mercato"

Il giornalista Alessandro Bocci analizza la sfida tra Fiorentina e Torino a Radio Bruno Toscana: “Le squadre di Juric sono sempre insidiose, non è mai facile affrontare questo Torino. La Fiorentina ovviamente se la gioca, ahinoi perde purtroppo qualcosa senza Gonzalez. Tra i migliori del campionato? Assolutamente sì, ha portato risultati pesantissimi in questa prima parte”.

Sull'assenza dell'argentino: “Non sarà facile, però vedo che Italiano sta riuscendo a costruire una squadra che funzioni anche senza Gonzalez stesso. Ci sono tanti tecnici bravi in circolazione, ma senza Italiano la Fiorentina avrebbe tanti punti in meno. Sono stati tre anni soddisfacenti, dal suo punto di vista. Non è mai semplice alzare un trofeo, ma la squadra dà sempre l'impressione di potersela giocare e questo è gratificante per il tifoso. Qualcosa sta cambiando”.

Sul mercato: “Quello invernale è un mercato infimo. Ma quello che serve è un terzino destro, con Kayode titolare, può arrivare anche in prestito. Poi un esterno con gol nelle gambe, assolutamente necessario a maggior ragione con lo stop di Gonzalez. Anche un centrale servirebbe, magari sinistro, non avendo garanzie da Mina”.