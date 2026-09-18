Ceccarini su Dodô: "Estate dura, durante la sosta le parti parleranno: ecco come può andare"

Il giornalista esperto di mercato Niccolò Ceccarini, nel corso della trasmissione Extra Viola in onda su Rtv38, ha toccato vari temi riguardanti la Fiorentina: dal campo al mercato.

Novità su Dodô

Per quanto riguarda Dodô, rimasto in squadra ad oggi ai margini della rosa, Ceccarini ha dichiarato: "La Fiorentina ci dice che il giocatore durante l'estate non si è allenato benissimo e non avesse la testa giusta. Poi però è rimasto e durante la sosta parleranno di un rinnovo ponte che non significa tenerlo ma significherebbe venderlo meglio. Se fossi fuori dal progetto completamente non lo porterebbe neanche in panchina, credo che ci sia una via di mezzo. Non credo sia un giocatore che non possa scendere in campo li ci sarà più la volontà della società di metterlo a disposizione del mister ma spetta alla società".

Svolta con Vanoli, ma non basta

Sulla squadra, che si è ripresa nelle ultime due partite, ha proseguito così: "Sono d'accordo sul fatto che bisogna stare con i piedi per terra perché la Fiorentina non ha fatto niente. Adesso la paura è stata messa un po' in un angolo perché la vittoria col Venezia ci voleva. Anche Vanoli lo ha detto che ci saranno alti e bassi. Sicuramente è una squadra di qualità, non era da bocciare o da criticare prima per il mercato condotto dal 20 Agosto in poi. L'unica cosa da rimproverare è che gli esterni sono arrivati alla fine ma ora non mettiamo obbiettivi perché sennò diventa un problema enorme".