Paratici ha preso altre strade, ma Ruggeri lascerà comunque Madrid: la super offerta arrivata dalla Premier League
Matteo Ruggeri
Fu uno dei primi nomi ad essere accostati alla Fiorentina ma poi, viste le cifre, Paratici decise di optare per soluzioni più economiche in quel ruolo. Matteo Ruggeri non arriverà a Firenze, ma il suo futuro potrebbe comunque essere lontano dall'Atletico Madrid.
Futuro in Premieri?
Per l'ex Atalanta, riporta Matteo Moretto, è arrivata infatti un'offerta da parte dell'Aston Villa, chiamato a sostituire Digne (passato al Psg). Una proposta da oltre 17 milioni che permetterebbe all'Atletico di non perderci rispetto al prezzo sborsato all'Atalanta la scorsa estate. Tra l'altro, nel ruolo di Ruggeri è arrivato a Madrid Grimaldo dal Bayer Leverkusen.
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