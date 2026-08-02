Sprint e assist: Jimenez detta la strada della profondità e la squadra gli va dietro. Per la gioia dei due centravanti

E' stata una Fiorentina double face quella vista ieri a Klagenfurt nel prestigioso test contro il Real Madrid: una prima parte, quasi tutto il primo tempo, davvero anonimo e in balìa di una signora, se pur rimaneggiata, squadra. E una seconda ben più presente, da soppesare anche sul rallentamento degli spagnoli, in cui la Fiorentina ha trovato maggior profondità ed efficacia: determinante la giocata di Alex Jimenez al 41'.

Sprint & gol: doppio segnale per Grosso

E proprio un ex Real come Jimenez ha dettato la via, con lo sprint che ha portato all'assist per Piccoli, autore del 2-1. Da lì la Fiorentina ha proseguito sulla stessa via anche nella ripresa, fino al pareggio di Kean: un doppio segnale per Grosso, scrive La Gazzetta dello Sport. La doppia marcatura del centravanti è proprio il segnale di ricerca riuscita della profondità.