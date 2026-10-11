Beto e Oulai, come due extraterrestri ma nel senso peggiore del termine. L'ivoriano dentro anzitempo ma il ruolo è strano

Molte scelte di Vanoli ieri hanno lasciato dubbi e perplessità, in particolare quelle sul centrocampo dove mancava purtroppo Arthur Atta: il francese è una pedina chiave per fare da pendolo tra i reparti e prima della sosta era stato comunque strategico, anche se non al top. L'opzione Oulai era del tutto inattesa anche perché ha portato la Fiorentina verso il 4-3-3, una veste nuova ma che non aveva accompagnato i buoni progressi del pre sosta.

Oulai e Beto extraterrestri

Lui e Beto sono parsi extraterrestri appena planati sul mondo Fiorentina ma non in senso positivo, secondo Repubblica. Su Oulai le tappe per arrivare alla titolarità dovevano essere più progressive e resta comunque uno spreco utilizzarlo in un ruolo non suo. L'attaccante di palloni non ne ha praticamente giocati, rimanendo ai margini, come del resto Pellegrino quando è entrato.