Su La Nazione in edicola questa mattina si legge un focus sullo stadio Artemio Franchi e sugli spazi che accoglierà la nuova struttura di Campo di Marte. Come scrive il quotidiano, una volta andato in porto l'iter per il project financing, metrature e suddivisioni degli spazi commerciali passeranno al vaglio della Fiorentina, pronta a sborsare 55 milioni di euro per completare il finanziamento del restyling dello stadio Artemio Franchi e avere il controllo totale del secondo lotto dei lavori.

Progetto iniziale

Nel progetto iniziale del 2022 erano previsti spazi commerciali e aree interamente dedicate alla ristorazione, oltre ad hub pensati per ospitare eventi culturali e spettacoli. Al netto delle possibili revisioni in corso d'opera, il progetto iniziale traccia una mappa dei servizi che troveranno spazio dentro lo stadio.

Gli spazi

Sotto la Fiesole sorgeranno spazi polivalenti con un hub culturale, un auditorium da 1.000 posti e aree espositive. In Maratona e in tribuna (lato Ferrovia) sono previsti ristoranti, lounge, hospitality e skybox, con ingressi dedicati e nuovi spogliatoi sotto la tribuna. Dietro la curva Ferrovia verrà realizzata un’area commerciale (con possibile viola store), mentre al centro della curva è previsto il nuovo museo del calcio. Le funzioni sono definite, ma i servizi saranno gestiti liberamente dal concessionario.

Aree commerciali aumentate

In totale, il progetto di partenza parla di 7.000 metri quadrati per le aree commerciali (food and beverage, ristoranti, merchandising, lounges e 50 skybox nuovi e riqualificati), 2.700 metri quadrati di nuovi servizi igienici, mille metri quadrati per i media e la stampa e infine 700 metri quadrati di spazi dedicati agli atleti. Rispetto alle previsioni iniziali, le superfici da destinare alla parte commerciale e alla ristorazione sono aumentate. I bar, ad esempio, sono previsti in tutti i settori principali dello stadio. Stralciato rispetto al progetto originario invece il progetto, che portava la firma dell'archistar Mario Cucinella, per rilanciare Campo di Marte con un parco avveniristico. Non ci saranno nemmeno i negozi all'esterno dell'impianto come pensato in un primo momento.