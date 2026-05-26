Cambia una regola in Serie A: gli spareggi per scudetto e salvezza non si giocheranno più in un caso specifico

Nella riunione del Consiglio Federale della FIGC è stato deciso un cambiamento di regolamento in vista della prossima stagione su proposta della Lega Serie A.

Cambia una regola

Il tema che subirà il cambiamento sono gli spareggi tra squadre arrivate a pari punti per determinare vittoria di scudetto e squadre retrocesse. Questi furono aboliti dopo la stagione 2005/2006 per poi essere reintrodotti a partire dal campionato 2022/2023. Dalla prossima stagione entrerà un'eccezione legata ai possibili impegni europei delle squadre coinvolte.

Il comunicato

“Su proposta della Lega Calcio Serie A è stata approvata una modifica per la quale lo spareggio scudetto e/o salvezza non si disputa nel caso in cui dovesse coinvolgere un club qualificato per una finale di coppa europea (vale quindi la classifica avulsa)”.