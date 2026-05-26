​​

header logo

Cambia una regola in Serie A: gli spareggi per scudetto e salvezza non si giocheranno più in un caso specifico

Redazione /
Credits: Lega Serie A
Credits: Lega Serie A
Aggiungi FiorentinaNews.com come Fonte preferita su Google

Nella riunione del Consiglio Federale della FIGC è stato deciso un cambiamento di regolamento in vista della prossima stagione su proposta della Lega Serie A

Cambia una regola

Il tema che subirà il cambiamento sono gli spareggi tra squadre arrivate a pari punti per determinare vittoria di scudetto e squadre retrocesse. Questi furono aboliti dopo la stagione 2005/2006 per poi essere reintrodotti a partire dal campionato 2022/2023. Dalla prossima stagione entrerà un'eccezione legata ai possibili impegni europei delle squadre coinvolte.

 Il comunicato 

“Su proposta della Lega Calcio Serie A è stata approvata una modifica per la quale lo spareggio scudetto e/o salvezza non si disputa nel caso in cui dovesse coinvolgere un club qualificato per una finale di coppa europea (vale quindi la classifica avulsa)”. 

Notizie correlate
💬 Commenti