L'ex centrocampista della Roma Roberto Scarnecchia, ha parlato a Radio Bruno anche in vista della gara di questa sera tra Fiorentina e giallorossi.

Le parole di Scarnecchia

“La Fiorentina dovrò stare attenta contro la Roma, i giallorossi sono pronti ad approfittare degli scivoloni delle altre per allungare in chiave Europa. Vanoli? E' un caro amico e non so per chi tifare stasera”.

Su Kean e Fagioli

“Con la carenza di punte forti a giro, la Fiorentina non deve farsi sfuggire assolutamente Kean. Serve archiviare questa stagione perché non ci ha mostrato la Fiorentina che conosciamo. Ora però il club non può non ripartire dai suoi punti fermi. Fagioli? Non posso dargli più di 6 per quest'anno. Ma la Fiorentina deve ripartire anche da lui. Dovrebbe farlo anche la Nazionale”.