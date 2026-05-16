Zaniolo: "A Firenze pensavo di trovarmi nella mia comfort zone ma non è andata bene, non so perché"

Giornata di testimonianze di ex, freschi e meno freschi: in questo caso tocca a Nicolò Zaniolo, un altro che nei mesi scorsi (ma ancora della passata stagione) ha fallito a Firenze, riportato in città da Pradè dopo un inseguimento durato qualche anno. A Sport Week l'attuale attaccante dell'Udinese è tornato sui suoi mesi in viola:

“Con Gasperini a Bergamo c'era un rapporto di stima, è uno dei più forti allenatori in circolazione ma in quel momento mi chiedeva troppo. Mi sono trasferito allora a Firenze, dove ero già stato, dunque pensavo di essere nella mia comfort zone ma non è andata bene neanche lì. Il perché non lo so”.