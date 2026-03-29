La Fiorentina sbatte sulla Juventus: finisce in semifinale l'avventura in Coppa Italia

Serviva un'impresa alla Fiorentina Femminile per arrivare in finale di Coppa Italia e l'impresa purtroppo non è arrivata. Contro la Juventus, dopo lo 0-2 subito al Viola Park, è arrivata una sconfitta anche nella gara di ritorno in Piemonte: 2-1.

Primo tempo

Dopo una buona partenza della Fiorentina, la Juventus trova il gol del vantaggio lal 9' con Capeta. Il suo tiro incoccia sul palo interno e finisce alle spalle di Fiskerstrand. Poco dopo Janogy avrebbe la grande opportunità di riportare in parità la gara, ma il suo colpo di testa a botta sicura finisce clamorosamente fuori.

Secondo tempo

La formazione bianconera chiude definitivamente il discorso qualificazione al 52' trovando il 2-0 con un colpo di testa di Capeta. A questo punto viene fuori l'orgoglio della Fiorentina che trova il modo di accorciare le distanze con Omarsdottir al 63' che ribadisce in rete dopo il palo colpito da Tryggvadóttir. Al 73' Janogy impegna Rusek con un sinistro ravvicinato.