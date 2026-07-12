Dragusin e una scelta non banale: le offerte declinate in Germania e Turchia pur di dire sì ai viola. E sull’ingaggio…

Non è stata né scontata, né banale la scelta fatta da Radu Drăgușin di firmare per la Fiorentina.

Il ruolo di Paratici

Secondo quanto raccolto da Fiorentinanews.com, al centrale difensivo rumeno erano interessate anche altre squadre, ma alla fine ha prevalso il club viola per il fatto che lui in Italia si è sempre trovato bene e per la presenza di un dirigente come Fabio Paratici che se lo è sempre portato dietro praticamente dovunque è andato.

Offerte declinate

In particolare ci ha provato a convincerlo l’RB Lipsia, formazione tedesca che lo aveva già avvicinato durante lo scorso mercato invernale. Ed era arrivata per lui anche un’offerta dalla Turchia che è stata però rispedita al mittente.

Taglio all'ingaggio

Drăgușin alla Fiorentina non avrà un contratto di poco conto ma si è leggermente decurtato l’ingaggio rispetto a quello che prendeva al Tottenham, per rientrare in alcuni parametri economici che il club viola vuole seguire, almeno a livello di emolumenti.